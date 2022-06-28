Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин, что говорит о том, что дело отнесено к категории особой государственной важности.

В Иркутской области завершили расследование по делу о незаконном вывозе в Азербайджан и другие страны крупной партии древесины. По факту задержаны 58-летний мужчина и 38-летняя женщина.

По версии следствия, с 2012 по 2014 годы обвиняемые незаконно вывезли из России лесоматериалы общей стоимостью более 400 млн рублей (12,7 миллиона манатов). Лес ушёл в Азербайджан, а также в Корею, Китай, Узбекистан и Японию.

Кроме того, обвиняемые похитили более 61 млн рублей, представив в налоговые органы ложные документы о возмещении налога на добавленную стоимость, якобы уплаченного обществом-экспортёром.

Таким же способом они пытались похитить ещё более 115 млн рублей, однако это выявили и пресекли сотрудники Федеральной налоговой службы России.

Мужчина и женщина обвиняются в совершении 12 преступлений по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов», восьми преступлений по статье «Мошенничество», восьми преступлений по статье «Покушение на мошенничество».