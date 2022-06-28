Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими военными позиций Вооруженных сил Азербайджана в направлении государственной границы.

Согласно сообщению, ночью 29 июня подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций в направлении населенных пунктов Заркенд и Азизли Басаркечарского района вели интенсивный обстрел из стрелкового оружия различного калибра позиций азербайджанской армии, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района.

В сообщении военного ведомства отмечается, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.

Минобороны Азербайджана заявляет, что вся ответственность за обострение ситуации на государственной границе будет лежать на военно-политическом руководстве Армении.