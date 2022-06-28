Армия Украины ударила по россиянам

На юге Украины вооруженные силы страны нанесли пять авиаударов, которые привели к гибели более двух десятков российских солдат и уничтожению реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом в среду, 29 июня, сообщили в оперативном командовании «Юг» (оперативное объединение Сухопутных войск ВС Украины в южной части страны).

Согласно сообщению, украинские ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых задач уничтожили реактивную систему залпового огня «Ураган», 3️ единицы бронированной и 5️ – другой автомобильной техники, 2️ склада, убиты 22 российских военных.

Отмечается, что россияне атаковали парой ударных вертолетов Ка-52 окраины Александровки в Херсонской области, в ответ ВСУ пять раз применили авиацию, в частности в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей.