Российские военные утром 29 июня выпустили по Николаеву восемь ракет, которые попали в разные части города. Об этом рассказал глава городской администрации Александр Сенкевич.

"Всего было восемь ракетных ударов. Ракеты попали в разные места города, в том числе на территорию частного сектора. Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом. На месте работают спасатели...", - рассказал мэр Николаева.

По его словам, неизвестно, сколько людей могло находиться в доме на момент удара, потому что никто не ведет учет людей, которые остались в городе. "Я с первого дня полномасштабной войны прошу покинуть город. По нашим подсчетам, из города уже уехали больше половины жителей. Надеемся, что на момент удара в доме было минимальное число людей. Спасательная операция будет проводиться до конца разборов завалов", - сказал Сенкевич.

Кроме того, он отметил, что россияне били по городу какой-то модификацией ракеты Х-55 – управляемая ракета, которая была нацелена на город.

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что уже известно о пяти пострадавших и трех погибших в результате ракетного удара.