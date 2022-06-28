Россияне ударили ракетами по Николаеву: растет число погибших обновлено
Российские военные утром 29 июня выпустили по Николаеву восемь ракет, которые попали в разные части города. Об этом рассказал глава городской администрации Александр Сенкевич.
"Всего было восемь ракетных ударов. Ракеты попали в разные места города, в том числе на территорию частного сектора. Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом. На месте работают спасатели...", - рассказал мэр Николаева.
По его словам, неизвестно, сколько людей могло находиться в доме на момент удара, потому что никто не ведет учет людей, которые остались в городе. "Я с первого дня полномасштабной войны прошу покинуть город. По нашим подсчетам, из города уже уехали больше половины жителей. Надеемся, что на момент удара в доме было минимальное число людей. Спасательная операция будет проводиться до конца разборов завалов", - сказал Сенкевич.
Кроме того, он отметил, что россияне били по городу какой-то модификацией ракеты Х-55 – управляемая ракета, которая была нацелена на город.
В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что уже известно о пяти пострадавших и трех погибших в результате ракетного удара.
* * * 09:34
Утром 29 июня в украинском Николаеве прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Сенкевич. По его словам, под обстрел попал жилой многоэтажный дом.
"Есть попадание в жилую многоэтажку. На месте идет поисково-спасательная работа. Работают чрезвычайники, медики и коммунальщики", - написал он в соцсетях.
Председатель Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате погибли два человека, трое ранены.