Германия и Нидерланды доставят в Украину гаубицы

Германия и Нидерланды доставят в Украину дополнительные шесть гаубиц 155-мм калибра Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление министров обороны Германии Кристины Ламбрехт и Нидерландов Касьи Оллонгрен в кулуарах саммита НАТО.

В частности, они сказали, что уже к 12 гаубицам, которые были отправлены в Украину, каждая страна отправит еще по 3. "Мы демонстрируем нашу решимость и нашу преданность Украине. И не будем сдаваться", - подчеркнула Оллонгрен.