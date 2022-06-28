Норвегия не пропустила грузы для россиян на Шпицбергене

Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Стурскуг» на границе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД королевства.

По данным издания, Осло отклонил просьбу Москвы об исключении грузов из-под санкций. «Конкретный запрос о разрешении на транспортировку грузов был отклонен», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что запрос, направленный российской стороной, касался разрешения на перевозку продовольствия для шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене. На данный момент в нем проживают около 500 человек. Обычно грузы доставлялись на фурах из Мурманска в город Тромсе, после чего направлялись на Шпицберген морским путем.