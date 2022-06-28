Вблизи границы с Украиной россияне разместили «Грады» Генштаб ВСУ
Возле государственной границы с Сумской областью российские войска разместили реактивные системы залпового огня "Град". Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
По данным Генштаба, на Северском направлении россияне продолжают удерживать в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск.
Армия РФ обстреляла из артиллерии позиции Сил обороны Украины в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.
"С целью огневого поражения приграничных районов Сумской области отмечено развертывание в непосредственной близости к государственной границе Украины реактивных систем залпового огня "Град", - говорится в сводке.