Россия остается главным экспортером нефти в Турцию

Основным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Турцию остается Россия, передает Anadolu со ссылкой на данные Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Турции.

Согласно данным, в апреле Россия поставила в Турцию 1 392 000 тонн нефти и нефтепродуктов, Ирак – 1 083 000 тонн, Саудовская Аравия – 284 018 тонн. Импорт нефтепродуктов в Турцию в апреле 2022 года вырос на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3 933 497 тонн. Импорт нефти-сырца вырос на 15,5% - до 3 016 571 тонны, при этом импорт дизельного топлива в апреле в Турцию сократился на 16,6% - до 656 870 тонн.