Пожар в частном доме в Баку, погибли годовалые близнецы

В частном доме, расположенном на территории поселка Кюрдаханы в Сабунчинском районе Баку, произошел пожар.

Прибывшие на место инцидента сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС потушили пожар. Погибли двое детей-близняшек – Фатима и Захра Аббасовы (2021 года рождения).

Во время происшествия Зарифа Аббасова (2019 г.р.), Атилла Аббасов (2000 г.р.), а также Ровшан, Хамия и Аббас Аббасовы (все они 1998 г.р.) получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, пострадавшие при пожаре были помещены в ожоговый центр. О состоянии здоровья пострадавших будет сообщено позже.