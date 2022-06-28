США спасают экономику Шри-Ланки

США направят Шри-Ланке дополнительно $20 млн в виде помощи для борьбы с последствиями экономического кризиса, заявил президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, передает ТАСС.

"Я благодарю президента США Джо Байдена за обещание выделить дополнительные $20 млн на оказание помощи Шри-Ланке для обеспечения продуктами питания более 800 тыс. детей и 27 тыс. беременных женщин и кормящих матерей в течение следующих 15 месяцев", - написал он в Twitter.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он вызван сокращением числа иностранных туристов из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов в стране.