Турецкие беспилотники ударили по ПКК

На юго-востоке Турции в рамках второго этапа операции Eren Abluka нейтрализованы четыре террориста ПKK, написал глава МВД Турции Сулейман Сойлу в Twitter.

По его словам, операция проведена 28 июня с участием бойцов спецназа жандармерии. Против террористов применили ударные БПЛА. Он отметил, что боевики нейтрализованы в окрестностях селения Кырыкдаг провинции Хаккари.

Отмечается, что при боевиках найдено большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, в том числе четыре гранаты.