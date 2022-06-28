Участникам саммита НАТО предлагали «Русский салат»

Официальные лица и журналисты, ожидая прибытия на саммит НАТО, который проходит в столице Испании Мадриде, президента США Джо Байдена и других мировых лидеров, не на шутку удивились, обнаружив в первой же строке меню ресторана конгресс-центра «Русский салат», пишет Reuters.

Состав блюда чем-то напоминал оливье. Гости мероприятия уточнили, что салат находился на верхних позициях в меню и предлагался за восемь евро за порцию.

Авторы материала Reuters отметили, что ресторан мероприятия полностью распродал блюдо за пару часов.

Салат из горошка, картофеля, моркови и майонеза подают во многих испанских ресторанах, но на саммите, на котором Россия, как ожидается, будет названа угрозой безопасности в новой стратегической концепции альянса, «Русский салат» вызвал недоумение.