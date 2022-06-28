Потери России в войне растут: только за минувшие сутки погибли больше 200 солдат
Россия в войне в Украине уже потеряла 35 450 военных, 1 572 танка, 781 артиллерийскую систему и 246 реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери РФ с 24.02 по 29.06 ориентировочно составили:
• личного состава – около 35 450 (+200) человек ликвидировано,
• танков ‒ 1 572 (+5) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 3 720 (+16) ед,
• артиллерийских систем – 781 (+3) ед,
• РСЗО – 246 (+3) ед,
• средств ПВО – 103 (+1) ед,
• самолетов – 217 (+0) ед,
• вертолетов – 185 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4) ед,
• крылатых ракет – 142 (+3) ед,
• кораблей/катеров – 14 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 2 598 (+9) ед,
• специальной техники – 61 (+0) ед.
Наибольшие потери армия РФ понесла на Бахмутском направлении.