Получай до 7% годовых с картой Yelo

Вместе с высоким кэшбэком Yelo Bank также предлагает выгодный доход на баланс самой карты. Таким образом, обладатели пластиковых карт Yelo без каких-либо обязательств по минимальной сумме баланса зарабатывают до 7% годовых на свои карточные средства. И никаких требований по обороту для этого не требуется.

Годовые проценты подсчитываются ежедневно и зачисляются на карточный счет в первый рабочий день каждого последующего месяца.

Максимальная сумма, предусмотренная для зачисления процентов, составляет 10 000 манатов для Yelo Light и 100 000 манатов для Yelo Premium. Следует отметить, что карта Yelo Premium с валютой AZN предлагает 7% годового дохода, а карта Premium USD - 0,2% годового дохода. Годовой доход по картам Yelo Light составляет 5% и 0,1% соответственно.

Но и на этом преимущества карты Yelo не заканчиваются. Используя эту карту, у вас есть возможность заработать высокий кэшбэк по выбранным категориям: в магазинах одежды, ресторанах, АЗС - 4% по карте Yelo Light, 5% по Premium и 2% в маркетах по обеим картам. Для этого не требуется месячный оборот. А предлагаемая сумма кэшбэка до 1% за все платежи через POS-терминалы внутри страны не имеет ограничений. Кроме того, есть возможность дополнительно заработать до 30% кэшбэка от партнерской сети банка.