МЧС о пожаре в центре Баку

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с произошедшим ночью в Баку пожаром.

В пресс-службе МЧС заявили, что ночью на горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре на объекте на пересечении улиц Д.Алиевой и Р.Рзы рядом с Зимним парком в Насиминском районе Баку.

На место происшествия прибыли силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Несмотря на сильный ветер, благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь был быстро потушен. В результате пожара сгорели воспламеняющиеся части двух кабин охранника, строительные материалы на площади 100 кв.м, находившиеся поблизости легковые автомобили Mercedes-200 и Nissan Pathfinder. Другие строительные материалы, припаркованные вблизи автомобили и проходящая рядом газовая труба диаметром 159 мм были защищены от огня.