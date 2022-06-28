НАТО заявила Зеленскому: войну нужно решить «только на поле боя»

Саммит НАТО заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что война в Украине должна быть разрешена "только военным путем" и альянс будет продолжать помогать Киеву для этого. Об этом заявил в среду премьер Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на саммит НАТО.

"У нас уже была возможность переговорить с президентом Зеленским. Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя", - цитирует Де Кроо ТАСС.