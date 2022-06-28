Великобритания может перекрыть поставки газа в Европу

Если Великобритания столкнется с нехваткой газа, страна может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Ряд британских энергетических компаний призвали правительство Соединенного Королевства воздержаться от подобных решений из-за возможных негативных последствий для экономики.

Согласно данным издания, в случае острой нехватки ресурса на внутреннем рынке Великобритания перекроет поставки по двустороннему интерконнектору, пересекающему Северное море и ведущему в Бельгию. В британской электроэнергетической компании National Grid сообщили, что правительство Великобритании ежегодно пересматривает план поставок и актуальное решение будет «отражать обстоятельства». Европейские газовые компании призвали Великобританию продолжить сотрудничать с ЕС и предупредили о неприятных последствиях отключения интерконнектора.