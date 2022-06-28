Британская разведка утверждает, что РФ продолжит практику нанесения ракетных ударов по объектам в Украине с целью помешать поставке украинских военных на фронте, из-за нехватки высокоточного оружия и ошибки в наведении это будет сопровождаться жертвами среди мирного населения. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Сообщается, что российские войска продолжают постепенно продвигаться в окружении Лисичанска. С 25 июня 2022 года российские войска продвинулись к югу от города еще на 2 км возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

"Существует реальная вероятность, что ракетный удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года преследовал цель поразить соседний инфраструктурный объект", - говорится в обзоре.