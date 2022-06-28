Иран назвал условие успеха переговоров со странами Запада

Переговоры по отмене антииранских санкций могут дать результат лишь в случае наличия реалистичного подхода США и стран Европы, заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на встрече с сотрудниками посольства ИРИ в Туркменистане, передает ИРНА.

«Мы готовы к достижению стабильного и сильного соглашения», - цитирует его IRNA.

Министр поставил под сомнение вероятность наличия политической воли США на продвижение переговоров с Тегераном. «На практике мы по-прежнему видим лишь попытки максимального давления. В вопросе содержания вероятного соглашения позиция Тегерана, безусловно, будет логичной и аргументированной. Повестка ясна», - сказал Абдоллахиан.