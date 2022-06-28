Иран и США начали переговоры в Катаре
Представители Ирана и Соединенных Штатов начали непрямые переговоры в столице Катара Дохе, сообщил Iran International.
Предположительно, переговоры продлятся два-три дня. Делегацию США возглавил специальный посланник президента Байдена по иранскому вопросу Роб Малли, делегацию Ирана – заместитель министра иностранных дел страны Али Багери-Кани. В качестве посредника выступает Энрике Мора, официальный представитель ЕС в переговорах о возрождении ядерной сделки.
Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, написал в Твиттере: «Моя команда с сегодняшнего дня находится в Дохе для координации и облегчения непрямых обменов между переговорщиками США и Ирана».