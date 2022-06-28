США внесли китайские компании в черный список: сотрудничали с российской армией

Китайские компании Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics сотрудничали с российской армией до и после начала войны в Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Министерства торговли США.

Данное обстоятельство стало основанием для включения компаний в черный список министерства. Против компаний вводятся ограничения на приобретение товаров из США, а также продукции, произведенной в других странах с американским участием или по американским технологиям.

«Такая мера посылает четкий сигнал физическим и юридическим лицам во всем мире о том, что если они хотят поддержать Россию, то США их остановят», - цитирует «Коммерсант» замминистра торговли Алана Эстевеса.