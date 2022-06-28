Участвовавшие на мероприятии члены руководства Исполнительной власти района отметили, что открытие в Агджабеди филиала Банка Республика, одного из ведущих банков страны, имеет важное значение для поддержки предпринимательства, а также для создания новых рабочих мест, после чего пожелали успехов коллективу филиала.

Так, Банк открыл свою 32-ю точку обслуживания в городе Агджабеди. Присутствовавшие на открытии члены правления Банка разрезали символическую красную ленту, знаменующую открытие нового филиала.

Банк Республика, который всегда уделяет первостепенное внимание удовлетворенности и комфорту клиентов, продолжает расширять сеть своих филиалов в регионах.

В филиале, оснащенном новейшими банковскими технологиями, учтены все аспекты для удобства клиентов. Новый филиал будет функционировать по адресу: город Агджабеди, улица Ази Асланова.

Банк Республика, ежегодно расширяя сеть обслуживания, в настоящее время насчитывает 29 филиалов и 3 отделения, охватывающих все регионы страны. В соответствии со своей стратегией расширения филиальной сети Банк в ближайшее время планирует открытие еще нескольких центров обслуживания.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте Банка, на страницах Банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.