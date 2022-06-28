Соловьев извинился перед Азербайджаном новость дополнена; видео
Российский журналист Владимир Соловьев извинился перед Азербайджаном за предоставление эфира выходцу из Азербайджана Давиду Бабаяну, которого он представил как «министра иностранных дел Нагорного Карабаха».
«Я допустил большую политическую ошибку, потому что нарушил баланс сил в очень сложной системе, которая происходит сейчас на Кавказе. И, конечно, если я вывожу представителя Карабаха, то мне сразу нужно было вывести и представителя Азербайджана, чтобы сохранить баланс и чтобы сделать это корректно. Я просто пытался это сделать по очереди. Это не получилось и надо было согласовать вопрос как с одной, так и с другой стороной, чтобы была журналистская объективность. Так что сейчас довольно тяжелая ситуация. Думаю, как получить комментарий от глубокоуважаемой азербайджанской стороны. К сожалению, это не просто. Я запросил, но с той стороны очень сильно обиделись на сам факт выхода этого интервью. При том, что еще раз хочу сказать, что хорошо понимаю роль, которую сейчас играют российско-азербайджанские отношения, и понимаю, насколько важно не вносить раздор в систему этих отношений.
Я когда-то имел честь беседовать с президентом Азербайджана, после 44-дневной войны таких бесед не было. Еще раз повторю, я готов на любом уровне предоставить эфир для того, чтобы азербайджанская сторона высказалась, и, конечно, в первую очередь ценю мир и спокойствие в этом регионе. Поэтому приношу свои извинения за то, что в федеральном эфире не соблюдал правила объективности в освещении этой темы, тем, что не дал возможности одновременно высказать позицию двух сторон, как мы это делали во время 44-дневной войны. Меньше всего на свете хотелось бы создавать проблемы еще на этом направлении… Мне нужно было проявить больше политической мудрости и политического такта. Это, бесспорно, моя политическая ошибка, так что приношу свои извинения», - заявил Соловьев в эфире своей передачи.
P.S. Конечно же, похвально, что журналист Владимир Соловьев осознал свою ошибку. И пытается как-то судорожно ее исправить. Но российскому журналисту давно пора понять, что в армяно-азербайджанском конфликте нет такой стороны, как «Нагорный Карабах». Второй стороной в конфликте, который пытается урегулировать Россия, является Армения. И чем быстрее Соловьев это поймет, тем скорее искоренит последнее препятствие в деле становления полноценных союзнических отношений между Россией и Азербайджаном...