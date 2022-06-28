«Я допустил большую политическую ошибку, потому что нарушил баланс сил в очень сложной системе, которая происходит сейчас на Кавказе. И, конечно, если я вывожу представителя Карабах а, то мне сразу нужно было вывести и представителя Азербайджана, чтобы сохранить баланс и чтобы сделать это корректно. Я просто пытался это сделать по очереди. Это не получилось и надо было согласовать вопрос как с одной, так и с другой стороной, чтобы была журналистская объективность. Так что сейчас довольно тяжелая ситуация. Думаю, как получить комментарий от глубокоуважаемой азербайджанской стороны. К сожалению, это не просто. Я запросил, но с той стороны очень сильно обиделись на сам факт выхода этого интервью. При том, что еще раз хочу сказать, что хорошо понимаю роль, которую сейчас играют российско-азербайджанские отношения, и понимаю, насколько важно не вносить раздор в систему этих отношений.

Я когда-то имел честь беседовать с президентом Азербайджана, после 44-дневной войны таких бесед не было. Еще раз повторю, я готов на любом уровне предоставить эфир для того, чтобы азербайджанская сторона высказалась, и, конечно, в первую очередь ценю мир и спокойствие в этом регионе. Поэтому приношу свои извинения за то, что в федеральном эфире не соблюдал правила объективности в освещении этой темы, тем, что не дал возможности одновременно высказать позицию двух сторон, как мы это делали во время 44-дневной войны. Меньше всего на свете хотелось бы создавать проблемы еще на этом направлении… Мне нужно было проявить больше политической мудрости и политического такта. Это, бесспорно, моя политическая ошибка, так что приношу свои извинения», - заявил Соловьев в эфире своей передачи.

P.S. Конечно же, похвально, что журналист Владимир Соловьев осознал свою ошибку. И пытается как-то судорожно ее исправить. Но российскому журналисту давно пора понять, что в армяно-азербайджанском конфликте нет такой стороны, как «Нагорный Карабах». Второй стороной в конфликте, который пытается урегулировать Россия, является Армения. И чем быстрее Соловьев это поймет, тем скорее искоренит последнее препятствие в деле становления полноценных союзнических отношений между Россией и Азербайджаном...