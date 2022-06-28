Лиз Трасс о переговорах с Россией: только после победы Украины

Необходимо добиться поражения России в Украине ради европейской безопасности, свободы и демократии, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на публичном форуме НАТО в Мадриде.

По ее словам, только поражение России в Украине может привести к долгосрочному миру в Европе. «Мы обязаны добиться поражения России в Украине. Мы должны это сделать ради европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ достичь долгосрочного мира в Европе», - цитирует Трасс ТАСС.

Министр отметила, что некоторые сегодня говорят о возможности переговоров, пока Россия находится в Украине, но это, как она считает, принесло бы ложный мир. Как обратила внимание глава британского МИД, чтобы обеспечить долгий мир в регионе, западные страны «должны усвоить уроки прошлого, например, провал Минских соглашений». «Мой посыл заключается в том, что мы сперва должны нанести поражение России, а затем вести переговоры», - добавила она.