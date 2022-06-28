Зеленский: там, где мы теряем одного человека, Россия – пять

Украина также несет потери в войне против России. Однако, где украинские войска теряют одного человека, российские - теряют пять. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью американскому телеканалу NBC.

"Нужно понять, что не только мы теряем. Там, где мы теряем одного человека, Россия теряет 5 человек. Там где мы теряем один танк, они теряют 5. Вот так мы боремся. Но нужно быть справедливым и сказать, что нам сложно. Ибо опять-таки другие цифры, на один наш танк у них 10 танков, на одного нашего бойца - их 10 военных. И какими бы крепкими мы ни были, их в 10 раз больше. И это очень сложно. Нам сложно, но мы стоим", - заявил он.

Зеленский добавил, что Украине будет сложно стоять один на один против РФ и страна может не выдержать.