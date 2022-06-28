Ильхам Алиев встретился с президентом Туркменистана фото

В среду, 29 июня, в Ашхабаде состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

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