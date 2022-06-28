Каир требует от Тегерана не атаковать израильтян на египетской территории

Египет потребовал от Ирана не атаковать израильтян на египетской территории, передает Newsru.co.il со ссылкой на газету "Аль-Араби аль-Джадид".

Издание со ссылкой на информированные источники сообщает, что в последнее время было проведено несколько консультаций между представителями спецслужб Египта и Исламской республики Иран. На них обсуждались вопросы региональной безопасности. Согласно информации, египетские службисты предупредили иранских коллег, что не потерпят на своей территории действий, направленных против израильских граждан, и не позволят втянуть себя в "конфликт между Тегераном и Тель-Авивом".

Также издание сообщает о существовании договоренности, согласно которой Египет и Иран воздерживаются от враждебных действий по отношению друг к другу.