Генсек НАТО назвал Россию прямой угрозой безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию "прямой угрозой нашей безопасности". Как заявил он в среду, 29 июня, развязанная Россией война представляет собой самый "серьезный кризис безопасности" за последние десятилетия и "самый большой вызов", с которым НАТО сталкивалась в своей истории. Проходящий в Мадриде саммит НАТО Столтенберг назвал "историческим", поскольку он приведет к "крупнейшей перестройке коллективной обороны со времен холодной войны".

Ожидается, что на текущем саммите альянс представит свою новую стратегическую концепцию. "Наша новая концепция приведет нас к эре стратегической конкуренции. Она ясно покажет, что альянс воспринимает Россию как самую значительную и прямую угрозу нашей безопасности", - говорил Столтенберг в преддверии открытия саммита. Ранее альянс воспринимал Москву как "стратегического партнера" - с 2010 года это было закреплено в концепции альянса, напомнил генсек. "Этого не будет в стратегической концепции, которую мы согласуем в Мадриде", - цитирует слова Столтенберга Deutsche Welle.