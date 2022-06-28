Что ответили Поладу Бюльбюльоглы о гражданине Азербайджана Бабаяне?

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы обратился с запросом в компетентные органы из-за визита в Москву сепаратиста Давида Бабаяна. Ранее армянские СМИ представляли визит Бабаяна в Москву как «рабочий визит главы МИД «НКР».

«Согласно полученной от российской стороны официальной информации, сообщаем, что упомянутое лицо находилось в обозначенный период на территории Российской Федерации с частным визитом и сообщения о «рабочем визите» не соответствуют действительности. Проведенные им встречи носили частный характер и никто из российских официальных лиц с ним не встречался», - говорится в сообщении посольства, поступившем в редакцию haqqin.az.

Посольство отмечает, что лица, проживающие в карабахском регионе Азербайджана, прибывают в Россию с паспортом Армении, распространение сообщений о подобных якобы «визитах» носит провокационный характер, имеет цель ввести в заблуждение общественное мнение и бросает тень на азербайджано-российское сотрудничество.