Командующий ВВС Пакистана на переговорах в Баку

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в Азербайджане делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами Пакистана маршалом авиации Захиром Ахмедом Бабаром Сидху.

Поприветствовав гостей, министр обороны подчеркнул, что народы связывают узы дружбы и взаимного доверия. Отмечалось, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном, достигшие уровня стратегического партнерства, развиваются по восходящей.

Выразив признательность за теплый прием, командующий ВВС Пакистана отметил исторически сложившиеся дружественные отношения между нашими народами. Подчеркивалось, что сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном значительно расширилось и укрепилось, отмечалось наличие большого потенциала двустороннего военного сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и Пакистаном в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.