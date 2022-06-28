МВД Украины не видит перспектив мощных контрнаступлений ВСУ
Вооруженные силы Украины до конца лета могут полностью остановить российское наступление, однако о деоккупации территорий в эти сроки речь, вероятно, не идет. Такое мнение озвучил "Обозревателю" советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.
Он также призвал жителей Славянска эвакуироваться, спрогнозировав ухудшение ситуации там. При этом Андрусив уточнил, что захват либо взятие города в кольцо в ближайшее время вряд ли произойдет, но растет угроза обстрелов.
Прогнозы контрнаступления летом Андрусив назвал необоснованными.
"К сожалению, я не вижу перспектив наших мощных контрнаступлений. У нас могут быть успешные контрудары, какие-то прорывы. Потому что успешное контрнаступление основывается на двух составляющих: авиация и артиллерия. А с этим у нас, к сожалению, не все так хорошо, как нам обещали", - объяснил он.
Тем не менее Андрусив верит, что российская армия за этот период будет остановлена.
"Я не вижу с нашей стороны возможностей больших контрнаступлений. Но я надеюсь, что нам будет достаточно сил, чтобы просто остановить их продвижение", - резюмировал он.