МВД Украины не видит перспектив мощных контрнаступлений ВСУ

Он также призвал жителей Славянска эвакуироваться, спрогнозировав ухудшение ситуации там. При этом Андрусив уточнил, что захват либо взятие города в кольцо в ближайшее время вряд ли произойдет, но растет угроза обстрелов.

Вооруженные силы Украины до конца лета могут полностью остановить российское наступление, однако о деоккупации территорий в эти сроки речь, вероятно, не идет. Такое мнение озвучил "Обозревателю" советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

"К сожалению, я не вижу перспектив наших мощных контрнаступлений. У нас могут быть успешные контрудары, какие-то прорывы. Потому что успешное контрнаступление основывается на двух составляющих: авиация и артиллерия. А с этим у нас, к сожалению, не все так хорошо, как нам обещали", - объяснил он.

Тем не менее Андрусив верит, что российская армия за этот период будет остановлена.

"Я не вижу с нашей стороны возможностей больших контрнаступлений. Но я надеюсь, что нам будет достаточно сил, чтобы просто остановить их продвижение", - резюмировал он.