Турция напомнит Швеции и Финляндии о запросах по выдаче террористов

На рассмотрении официального Хельсинки на сегодняшний день находится шесть запросов Турции по выдаче террористов РКК и шесть досье по экстрадиции сторонников террористической организации FETO Фетхуллаха Гюлена. В Стокгольм из Анкары был направлен 21 запрос, в том числе в отношении 11 террористов РКК и десяти сторонников Гюлена, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Он отметил, что в свете трехстороннего меморандума, подписанного накануне в Мадриде и предполагающего активное взаимодействие в сфере безопасности, турецкая сторона вновь поднимет этот вопрос перед скандинавскими странами.