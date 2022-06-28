США не предлагали Турции уступок в обмен на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон не предлагал Турции никаких уступок, чтобы убедить ее отказаться от противодействия вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, пишет «Голос Америки».

По словам представителя администрации США, президент Джо Байден сознательно не стал вовлекать США в переговоры или допускать, чтобы Вашингтон оказался в положении, когда Турция могла бы просить его об уступках.

Чиновник, выступавший на условиях анонимности, заявил, что Турция никогда не просила США ни о чем в рамках переговоров. Он также признал, что США сыграли важную роль в сближении позиций сторон.