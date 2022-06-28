Украинские военные освободили от российских войск два населенных пункта. Тем временем армия РФ безуспешно пыталась восстановить утраченные позиции на северо-западе области. Об этом говорится в материале американского Института изучения войны (ISW).

Так, 28 июня Силы обороны продолжали контрнаступление и освободили села Зеленый Гай и Барвинок примерно в 25 км к северу от Херсона на границе Херсонской и Николаевской областей.

В ISW подчеркнули, что об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Ранее же неназванный представитель Пентагона заявил, что в минувшие выходные ВСУ освободили небольшие села к северу и северо-западу от Херсона.