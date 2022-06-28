Украинцы продолжили контрнаступление к северу от Херсона ISW
Украинские военные освободили от российских войск два населенных пункта. Тем временем армия РФ безуспешно пыталась восстановить утраченные позиции на северо-западе области. Об этом говорится в материале американского Института изучения войны (ISW).
Так, 28 июня Силы обороны продолжали контрнаступление и освободили села Зеленый Гай и Барвинок примерно в 25 км к северу от Херсона на границе Херсонской и Николаевской областей.
В ISW подчеркнули, что об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Ранее же неназванный представитель Пентагона заявил, что в минувшие выходные ВСУ освободили небольшие села к северу и северо-западу от Херсона.
"Но по состоянию на 28 июня ни украинские, ни американские официальные лица не назвали эти населенные пункты", - отметили эксперты из Института изучения войны.
Они использовали данные украинского Южного оперативного командования о том, что российские войска безуспешно пытались восстановить ранее утраченные позиции в Потемкино, Плотницком и Лупареве на северо-западе Херсонщины.
Также войска РФ не смогли продвинуться по трассе Харьков-Белгород, но препятствуют продвижению украинских бойцов к госгранице. Кроме того, россияне провалили наступление севернее Славянска. Но нанесли удары по населенным пунктам западнее Изюма, что могло сорвать контрнаступление ВСУ.
Российская армия перебрасывает боевую технику и личный состав восточнее Мелитополя.