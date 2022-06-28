Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:36

Армяне, незаконно заселившиеся в селе Забух на границе с Арменией в Лачинском районе, не собираются подчиняться премьер-министру Николу Пашиняну и покидать село. Говорят, что они даже собираются оказывать вооруженное сопротивление. Как сообщалось, Пашинян накануне на пресс-конференции подтвердил, что по завершении строительства новой, альтернативной Лачинскому коридору дороги город Лачин, а также села Забух и Сус перейдут под контроль Азербайджана в соответствии с Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 г. По словам Пашиняна, в настоящее время в Лачине никто не живет. А армянские семьи, проживающие в Забухе, будут обеспечены жильем, отметил он.

Строительство новой дороги осуществляет Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана. Агентство сообщает, что работы скоро будут завершены: в настоящее время идет асфальтирование дороги. Согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, в течение трех лет должна быть построена новая дорога, соединяющая территории Азербайджана, находящиеся под контролем российских миротворцев, в обход города Лачин, а миротворцы должны передислоцировать свои посты. По словам Пашиняна, Россия заверила его «на самом высоком уровне», что на новой дороге не будет азербайджанских блокпостов и что за ней будут наблюдать российские миротворцы. Однако армяне, незаконно поселившиеся в Забухе, выступили против заявлений Пашиняна, сказав, что не покинут село. Следует отметить, после оккупации Лачинского района в 1992 году село Забух, как и другие населенные пункты, было сожжено и разрушено армянами. Позже за счет пожертвований армянской диаспоры на административной территории села были построены новые дома, и туда незаконно поселили армянские семьи, прибывшие в основном из Сирии и Ливана. Многие из этих армян бежали после 44-дневной войны, но известно, что в Забухе до сих пор живут десятки семей. Геворг Чаушян, называющий себя «главой сельской общины» в Забухе, заявил армянским СМИ, что они не собираются исполнять решение Пашиняна. По словам «сельского старосты», жители села не собираются покидать свои дома и уезжать из Забуха из-за неправильной, по их словам, внешней политики Никола Пашиняна. Что касается села Сус, то эта местность, по словам Чаушяна, не заселена. «Глава села» подчеркнул, что сдаваться они не собираются, «в случае необходимости прибегнут к самообороне». А заявления Пашиняна о Лачине, считает Чаушян, больше адресованы России: «Никто не давал ему мандата на передачу земель. И роль России здесь заключается в выполнении миротворческой миссии».

Следует отметить, что в соответствии с Трехсторонним заявлением от 10 ноября осталось полтора года до возвращения сел Забух и Сус под контроль Азербайджана. Однако строительство альтернативной Лачинскому коридору дороги в Азербайджане ускорено и, как указано выше, близится к завершению. При этом строительство дороги, проходящей через село Корнидзор Горисского района Армении и которая должна соединиться с альтернативной Лачинскому коридору дорогой, еще не началось, и Никол Пашинян это подтвердил. Он сказал, что завершены «проектные работы». В любом случае Армения должна будет эвакуировать жителей Лачина и сел Забух и Сус до истечения этого срока. Задача российских миротворческих сил - обеспечить переход населенных пунктов под контроль Азербайджана. Что, если армяне, незаконно поселившиеся в Забухе, откажутся покидать село и попытаются оказать сопротивление? В этом случае Азербайджан будет иметь юридические полномочия для проведения спецоперации по нейтрализации незаконно заселившихся и вооруженных армян. Хотя возможность сопротивления группы армян, нелегально проживающих в селе Забух, крайне мала. Заявления Пашиняна взволновали не только армян, проживающих в селе Забух, но и реваншистскую оппозицию, которая пытается с помощью карабахской карты сменить власть. Реваншисты созвали новый митинг на площади Франции в Ереване. Как отметил на своей странице в Facebook депутат Национального собрания от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян, митинг будет проведен 1 июля в 19:30. Сагателян считает, что Пашинян пытается запугать народ заявлениями о том, что Азербайджан готовится к новой войне, и в результате пойти на новые уступки. Поэтому единственный способ «спасти» Армению - отстранить Пашиняна от власти.