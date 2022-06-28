МИД Азербайджана о заявлении Саака Саакяна
Информация, распространенная в армянских СМИ со ссылкой на замначальника Генштаба Вооруженных сил страны, является очередным признанием официальных лиц Армении относительно отправки незаконных военных формирований на азербайджанские территории.
Об этом заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление заместителя начальника генштаба вооруженных сил Армении Саака Саакяна на встрече с родителями призывников о том, что в Карабахском регионе Азербайджана армянские военнослужащие срочной службы будут заменены на военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы.