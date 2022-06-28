Израиль обвиняет Иран и «Хезболлу» в кибератаке

Поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» планировала кибератаку на силы Организации Объединенных Наций, которые наблюдают за израильско-ливанской границей, заявил в среду министр обороны Израиля Бени Ганц, передает Reuters.

По словам Ганца, иранские службы безопасности в сотрудничестве с «Хезбаллой» попытались украсть материалы о деятельности и дислокации Временных сил ООН в Ливане. «Это еще одна прямая атака Ирана и «Хезболлы» на ливанских граждан и на стабильность Ливана», - сказал он на киберконференции в Тель-Авивском университете.

Реакции на это обвинение со стороны Тегерана пока не последовало.

Созданные в 1978 году силы миротворческой миссии ООН UNIFIL патрулируют южную границу Ливана. Им поручено следить за прекращением огня, которое положило конец последней войне между «Хезболлой» и Израилем в 2006 году.