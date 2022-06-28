Шольц: поддержим Украину столько, сколько это будет необходимо

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине дальнейшие поставки вооружений для противостояния российскому вторжению. Помимо гуманитарной и финансовой помощи, стране будет предоставлено "оружие, в котором Украина отчаянно нуждается", сказал он в среду, 29 июня, на саммите НАТО в Мадриде.

По словам Шольца, союзники по Североатлантическому альянсу будут продолжать поставлять вооружения "так долго и так интенсивно, сколько это будет необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя", пишет Deutsche Welle.

Накануне министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия передаст Украине еще три самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000. Ранее Киев уже получил от Берлина семь таких установок.