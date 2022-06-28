Норвегия передаст Украине РСЗО с дальностью до 300 км

Украина ожидает поставку от Норвегии дальнобойного оружия. Речь идет о трех единицах РСЗО М270. Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам, пишет УНИАН.

"Мы должны поддерживать Украину, чтобы они могли продолжать свою борьбу за свободу и независимость. Надо больше оружия. Реактивная артиллерия - это очень востребованное Украиной оружие, в сотрудничестве с Британией мы смогли гарантировать передачу Украине данного вида оружия", - сказал Грам.

M270 - гусеничная реактивная пусковая установка, способная вести стрельбу на дистанции от 32 до 300 километров в зависимости от боеприпасов. Норвегия расконсервирует три единицы М270, ведь они с 2005 года не были в применении.