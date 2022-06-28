МЧС удостоено сертификата международного уровня

ISO 37001 создан Международной организацией по стандартизации (ISO) в 2016 году и является единственным общепринятым стандартом в борьбе со взяточничеством.

Государственному агентству по безопасному труду в промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям присвоен международный сертификат ISO 37001 - «Система управления по борьбе с коррупцией».

Применение сертификата дает Агентству преимущества в выявлении и управлении рисками взяточничества, связанными с его деятельностью, соблюдении международных стандартов в этой области, а также применении лучших практик и требований законодательства. В то же время он заверяет заинтересованные стороны в том, что агентство предприняло позитивные шаги для предотвращения взяточничества.

Сертификат удостоверяет соответствие системе менеджмента противодействия коррупции Агентства. Стандарт ISO 37001, который включает в себя лучшие методы борьбы со взяточничеством, также обеспечивает основу для повышения прозрачности управления.

В целях достижения данного стандарта успешно завершены этапы вовлечения сотрудников в курс обучения и применения системы управления противодействием коррупции в своей сфере деятельности, а также оценка применения системы управления противодействием коррупции в Агентстве. В результате проделанной работы Denetic International Certification and Surveillance Services, аккредитованная Национальным советом по аккредитации ANSI (ANAB), одним из крупнейших неправительственных органов по аккредитации в США, подтвердила выданный сертификат.

Государственное агентство по безопасному труду в промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям является одним из первых государственных органов, внедривших данный стандарт в свою деятельность, согласно Плану действий, утвержденному указом президента Азербайджана от 4 апреля 2022 года №3199 «Об усилении борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы».