НАТО объявила Россию «главной угрозой» новость дополнена
Саммит НАТО принял новую Стратегическую концепцию альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности, передает ТАСС.
"Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе", - говорится в концепции.
Основные тезисы стратегической концепции
НАТО не ищет конфронтации с РФ и не представляет угрозы для Москвы.
Альянс рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации.
НАТО значительно укрепит возможности по сдерживанию и обороне в ответ на действия России.
НАТО не может рассматривать Россию как партнера, но готова поддерживать каналы коммуникации открытыми.