Саммит НАТО принял новую Стратегическую концепцию альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности, передает ТАСС.

"Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе", - говорится в концепции.

Основные тезисы стратегической концепции

НАТО не ищет конфронтации с РФ и не представляет угрозы для Москвы.

Альянс рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации.

НАТО значительно укрепит возможности по сдерживанию и обороне в ответ на действия России.

НАТО не может рассматривать Россию как партнера, но готова поддерживать каналы коммуникации открытыми.