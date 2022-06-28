В Азербайджане растет число больных коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 36 случаев заражения коронавирусом, 27 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 224 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 783 343 человека вылечились, 9 717 скончались, число активных больных – 164.

За прошедшие сутки проведено 3 174 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 961 028 тестов.