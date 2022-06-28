Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО

Руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию, говорится в декларации саммита организации в Мадриде.

"Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и договорились подписать протоколы об их приеме", - отмечается в заявлении, которое цитирует Интерфакс.

Согласно заявлению, вступление Финляндии и Швеции в НАТО обезопасит эти страны, укрепит альянс и усилит безопасность трансатлантического сообщества. Также в НАТО подтвердили приверженность политике открытых дверей альянса.