В мире заблокированы активы россиян на $30 млрд

С марта 2022 года в мире были заблокированы и заморожены активы россиян, попавших под санкции, на сумму в $30 млрд, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на совместное заявление международной группы по поиску и аресту активов российских элит.

В сообщении отмечается, что основанная в марте этого года группа "Российские элиты, доверенные лица и олигархи" (REPO) состоит из представителей министерств финансов, юстиций или внутренних дел стран Европы, Великобритании, США, Японии, Австралии и Канады. Задача организации - "совместно использовать все доступные юридические инструменты для обнаружения, ограничения, заморозки, конфискации активов физических и юридических лиц, которые попали под санкции в связи с вторжением России в Украину". По итогам первых 100 дней работы группа отчиталась о заморозке финансовых и экономических активов на $30 млрд, а также активов Центробанка России на $300 млрд. Кроме того, были обнаружены и заблокированы яхты и недвижимость, принадлежащие российским миллиардерам. REPO, подводя первые итоги работы, заявила об ограничении России доступа к мировой финансовой системе, "из-за чего России стало труднее приобретать технологии, необходимые для ведения несправедливой войны в Украине".

REPO также отметила, что для достижения своих целей сотрудничает с частным сектором, странами, не входящими в центр, и использует различные реестры, в том числе банковских счетов и бенефициарных владельцев. "Работа REPO еще не завершена", - говорится в сообщении.