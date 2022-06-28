Россия хочет завалить Азербайджан своей продукцией

Российские компании могут увеличить поставки в Азербайджан на суммы в несколько сотен миллионов долларов США, сообщил в среду журналистам в ходе рабочей поездки в Волгоград торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

"В прошлом году российский экспортный центр делал оценку по таким секторам, как машиностроительная продукция, продукты питания, металлоконструкции. По каждой из них у российских компаний есть возможность увеличить поставки в Азербайджан на суммы в несколько сотен миллионов долларов США", - сказал он.

Мирсаяпов отметил, что в настоящее время с Азербайджаном работают 4 тыс. российских компаний, из них 2,5 тыс. - представители малого и среднего бизнеса. По итогам 2021 года в Азербайджан из России было поставлено товаров на сумму более 2 млрд долларов.