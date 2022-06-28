Эрдоган поговорил с Мишелем за закрытыми дверями ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с главой Совета Европейского союза (ЕС) Шарлем Мишелем. Встреча прошла на полях саммита НАТО в выставочном центре IFEMA в закрытом для прессы режиме.
Как сообщает Anadolu, на встрече с турецкой стороны присутствовали министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан и депутат от Ризе, председатель делегации Турции в Парламентской ассамблее НАТО Осман Ашкын Бак.