НАТО увеличивает армию на восточном фланге с 40 до 300 тысяч
НАТО в долгосрочной перспективе обеспечит перевооружение Украины с советского на натовское оружие. Об этом, как пишет ТАСС, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Страны НАТО будут поставлять военную и финансовую помощь Украине так долго, как будет нужно. Саммит альянса принял решение об усилении военных сил, увеличении 8 батальонных групп на востоке до бригад и Сил реагирования с 40 до 300 тысяч.
Страны НАТО договорились продолжить расширять свои военные бюджеты свыше 2% ВВП и общий бюджет альянса.
Североатлантический союз будет развивать новые военные технологии, включая системы искусственного интеллекта», - отметил Столтенберг.
Генсек также заявил, что страны НАТО решили сократить углеродный след армий альянса на 45% к 2030 году и до нуля к 2050 году.