НАТО увеличивает армию на восточном фланге с 40 до 300 тысяч

НАТО в долгосрочной перспективе обеспечит перевооружение Украины с советского на натовское оружие. Об этом, как пишет ТАСС, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Страны НАТО будут поставлять военную и финансовую помощь Украине так долго, как будет нужно. Саммит альянса принял решение об усилении военных сил, увеличении 8 батальонных групп на востоке до бригад и Сил реагирования с 40 до 300 тысяч.

Страны НАТО договорились продолжить расширять свои военные бюджеты свыше 2% ВВП и общий бюджет альянса.