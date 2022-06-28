Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту: будут строго наказывать
Движение "Талибан" объявило о введении запрета на операции с иностранной валютой в стране, МВД предупредило о строгом наказании нарушителей, передает Интерфакс.
"Согласно решению кабинета министров Исламского Эмирата Афганистан (правительство талибов - ред.), покупка и продажа земли, домов, магазинов, рынков, домов, квартир, инструментов, транспортных средств, арендная плата и ипотечные кредиты на основе иностранной валюты строго запрещены. В целях выполнения решения кабинета министров Министерство внутренних дел поручает всем управлениям полиции в провинциях и разведывательным службам постоянно отслеживать и решительно предотвращать такие случаи. Нарушители будут строго наказаны в соответствии с шариатом и законом", - говорится в сообщении МВД.