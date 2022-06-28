НАТО отправила сигнал Зеленскому: Готовьтесь к долгой войне

НАТО призвала Украину "готовиться к долгой войне". Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции саммита в Мадриде в среду, передает ТАСС.

"Мы должны готовиться к длинной войне, и это наш сигнал президенту Зеленскому, - заявил Столтенберг. - Война должна закончиться за столом переговоров и на условиях Украины".

В ответ на прямой вопрос, сможет ли после этого Украина вступить в НАТО, как Финляндия и Швеция, Столтенберг повторил лишь, что "дверь в НАТО остается открытой".