Скандальный Морнингстар после Баку достал и Москву

Примечательно, что в санкционном списке МИД России оказался и бывший посол США в Азербайджане, а также спецпредставитель по евразийской энергетике Ричард Морнингстар.

В список попали ряд политиков, научные сотрудники Стэнфордского, Йельского, Гарвардского и Колумбийского университетов, а также знаменитый американский философ и автор книги «Конец истории и последний человек» Фрэнсис Фукуяма, позволивший себе высказаться о президенте РФ Владимире Путине в негативных тонах.

В ответ на американские санкции Россия внесла в «стоп-лист» 25 граждан США, в том числе, супругу и дочь президента Джо Байдена. Соответствующая информация была опубликована на сайте российского МИД.

Напомним, что Морнингстар, назначенный послом в Баку в июне 2012 года решением тогдашнего госсекретаря США Хиллари Клинтон, умудрился всего за два года не только оказаться в центре ряда громких скандалов, но и вконец испортить отношения с азербайджанскими властями.

В частности, Морнингстар запомнился скандальным интервью оппозиционной журналистке Хадидже Исмайловой, в котором посол чуть ли не открыто пригрозил Азербайджану «евромайданом», а также раскритиковал ситуацию с правами человека.

Отметился американский дипломат и сверхактивным «лоббингом»: в 2014 году, когда был объявлен тендер на строительство участка Трансанатолийского газопровода, соединяющего Грецию и Турцию (проект оценивался в 11,7 миллиарда долларов), Морнингстар пытался протолкнуть американскую компанию, претендовавшую на проектирование, поставку и управление строительством этого газопровода. А после того, как ему это не удалось (тендер выиграла австралийская компания Australia’s Worley Parsons), доселе немногословный Ричард Морнингстар принялся рассуждать о «евромайдане» и гражданском обществе.

На должности посла Морнингстар запомнился также организацией побега из Баку Матанат Азизовой, находившейся под следствием. Кроме того, посол США всячески старался вывезти из страны чету Юнус в тот самый момент, когда следователи Генпрокуратуры готовились её допросить.

В 2014 году, как и следовало ожидать, Ричард Морнингстар досрочно покинул Азербайджан, и в последующие восемь лет никто в нашей стране посла-скандалиста не вспоминал. И вот теперь имя Морнингстара всплыло в санкционном списке России. Что именно послужило тому причиной, пока неизвестно.